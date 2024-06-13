В Сыктывкаре и Выльгорте в июле на 24 часа отключат холодную воду
- 13:00 13 июня
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- Белла Лебедева
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ОАО "Сыктывкарский Водоканал" объявляет о плановых ремонтных работах на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим будет прекращена подача холодной воды в Сыктывкаре и селе Выльгорт с 8:00 10 июля до 8:00 11 июля 2024 года. Ожидается, что давление в системе водоснабжения восстановится к 12:00 11 июля.
Жители микрорайона "Орбита" и районов Верхний и Нижний Чов столкнутся с понижением давления в системе. Также отключение водоснабжения затронет мкрн. Орбита (от ул. Печорской), Верхний и Нижний Чов, Човью, совхоз "Пригородный", Доручасток с 8:00 24 июля до 8:00 25 июля 2024 года, с последующей нормализацией давления к полудню 25 июля.
Для обеспечения жителей водой на период отключений будут организованы пункты подвоза холодной воды в указанные временные промежутки. В Сыктывкаре и Выльгорте места подвоза включают различные центральные улицы и площади, среди которых улицы Красных Партизан, Октябрьский проспект, улица Коммунистическая, Морозова, и другие.
"Водоканал" призывает жителей подготовиться к предстоящим отключениям, запасаясь питьевой водой заранее, и приносит извинения за временные неудобства.