В Сыктывкаре и Выльгорте в июле на 24 часа отключат холодную воду

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Для получения дополнительной информации или справок, обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам, указанным в сообщении. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" объявляет о плановых ремонтных работах на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим будет прекращена подача холодной воды в Сыктывкаре и селе Выльгорт с 8:00 10 июля до 8:00 11 июля 2024 года. Ожидается, что давление в системе водоснабжения восстановится к 12:00 11 июля.

Жители микрорайона "Орбита" и районов Верхний и Нижний Чов столкнутся с понижением давления в системе. Также отключение водоснабжения затронет мкрн. Орбита (от ул. Печорской), Верхний и Нижний Чов, Човью, совхоз "Пригородный", Доручасток с 8:00 24 июля до 8:00 25 июля 2024 года, с последующей нормализацией давления к полудню 25 июля.

Для обеспечения жителей водой на период отключений будут организованы пункты подвоза холодной воды в указанные временные промежутки. В Сыктывкаре и Выльгорте места подвоза включают различные центральные улицы и площади, среди которых улицы Красных Партизан, Октябрьский проспект, улица Коммунистическая, Морозова, и другие.