Сотрудники полиции в Коми провели первый этап операции "Нелегал-2024"

В период с 3 по 9 июня 2024 года на территории республики был проведен первый этап широкомасштабной оперативно-профилактической операции под кодовым названием "Нелегал – 2024".

В рамках этой операции сотрудники полиции совместно с представителями территориальных органов Федеральной службы безопасности России по Республике Коми и спецподразделения ОМОН "Арктика" Управления Росгвардии по Республике Коми (г. Воркута) провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства.