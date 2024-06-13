Сотрудники полиции в Коми провели первый этап операции "Нелегал-2024"
- 12:00 13 июня
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- Белла Лебедева
В период с 3 по 9 июня 2024 года на территории республики был проведен первый этап широкомасштабной оперативно-профилактической операции под кодовым названием "Нелегал – 2024".
В рамках этой операции сотрудники полиции совместно с представителями территориальных органов Федеральной службы безопасности России по Республике Коми и спецподразделения ОМОН "Арктика" Управления Росгвардии по Республике Коми (г. Воркута) провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства.
В ходе этой акции было выявлено 148 нарушений, связанных с миграционными правилами. Среди нарушений — 82 случая нарушения правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Также были обнаружены 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны; в отношении них суды уже вынесли решения о выдворении за пределы Российской Федерации. Кроме того, пять иностранцев были помещены в Центр временного содержания для дальнейшего разбирательства.