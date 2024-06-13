По всей республике Коми объявили штормовое предупреждение

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Согласно информации от филиала Федерального Государственного Бюджетного Учреждения "Северное УГМС", "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", ожидаются значительные изменения погодных условий на территории республики, вк В течение следующих двух часов и до утра 14 июня прогнозируются грозы с возможностью осадков, включая ливни, с выпадением до 15 миллиметров дождя и более в течение 12 часов, а также град и шквальные порывы южного ветра со скоростью 18-23 метра в секунду.

Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от туристических походов, посещения лесных массивов, водных объектов, участия в массовых мероприятиях и дальних поездках на автомобиле. Важно обеспечить безопасное вождение, соблюдая дистанцию и скоростной режим, а также проверить заряд аккумулятора мобильного телефона перед поездками.

Рекомендуется избегать нахождения возле высоких одиночных деревьев, линий электропередач и антенн, отключить электроприборы и плотно закрыть окна жилья. Также стоит убрать с балконов и лоджий все, что может быть выброшено наружу ветром.