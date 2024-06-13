На территории Коми республиканской клинической больницы обновят асфальт
- 10:30 13 июня
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- Белла Лебедева
В Коми республике планируется проведение ремонта дорожного покрытия вблизи республиканской клинической больницы.
Информация о начале приема заявок для участия в тендере опубликована на портале государственных закупок. Объявленная начальная стоимость контракта составляет 3,14 миллиона рублей.
Компании, заинтересованные в участии в аукционе, должны подать свои документы не позднее 21 июня 2024 года. Победитель тендера, который будет определен конкурсной комиссией 25 июня, заключит договор на проведение ремонтных работ.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет заменить асфальтобетонное покрытие и устранить дефекты дорожного полотна в течение 30 дней после подписания договора. В рамках проекта также предусмотрена установка новых бордюров на прилегающей к больнице территории.