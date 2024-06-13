На территории Коми республиканской клинической больницы обновят асфальт

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В Коми республике планируется проведение ремонта дорожного покрытия вблизи республиканской клинической больницы. Информация о начале приема заявок для участия в тендере опубликована на портале государственных закупок. Объявленная начальная стоимость контракта составляет 3,14 миллиона рублей.

Компании, заинтересованные в участии в аукционе, должны подать свои документы не позднее 21 июня 2024 года. Победитель тендера, который будет определен конкурсной комиссией 25 июня, заключит договор на проведение ремонтных работ.