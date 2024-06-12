12 июня: как в Сыктывкаре отмечают День России и День города в один день

Фото из архива редакции

12 июня столица Коми отмечает два праздника одновременно: День России и День города. В этот день в столице Коми проходят разные праздничные мероприятия: показательные выступления, соревнования, фестивали и турниры. Это значит, что Сыктывкар утопает в атмосфере веселья, музыки и патриотизма! Наш журналист отправился в парк имени Кирова, который стал одним из главных мест празднования, чтобы узнать, чем же там развлекали горожан.

Заинтригованы? Читайте дальше, чтобы окунуться в вихрь праздничных событий!

По пути в Кировский парк проходим Стефановскую площадь , где выступают творческие коллективы со всех уголков города: от Максаковки до Эжвы. Зрителей всех возрастов, несмотря на начинающийся дождь, не уменьшается - они располагаются от самой сцены до памятника Ленина, где сцену особенно хорошо видно благодаря гиганским телеэкранам.

Продвигаемся через сквер на Стефановской площади. Там расположились мастера разных направлений: купить можно все. Особенное внимание привлекает Димитриев Сергей - самобытный мастер по дереву, немного отделившийся от остальных коллег.

Проходим дальше: на входе в Кировский парк дети, надувающие мыльные пузыри, ларьки с шариками, флажками, мороженным и киоск, собирающий помощь приюту для животных.

По звуку идем на концерт в честь открытия фестиваля уличного искусства "СтарТуй!". Там играют тяжелый металл, музыканты трясут головами. Зрителю слушают заинтересованно, дети прыгают в ритм.

В Кировском парке - аттрактиционы, аквагримм, дети и родители играют и собирают цветы. Кругом музыка, творческие коллективы проходят целыми собраниями.

Доходим до точки, где работают художники фестиваля уличного искусства "СтарТуй!". Каждый художник творит в своем неповторимом стиле. Из-под баллончиков и кистей на серых кубах рождаются абстрактные, классические, а иногда даже старинные мотивы. Прохожие, очарованные этим захватывающим действом, не спешат проходить мимо, останавливаясь, чтобы вдумчиво разглядеть каждую деталь уличной картины.

В будущем эти кубы украсят город, став ярким напоминанием о фестивале. А сегодня, в течение всего дня, каждый желающий может стать свидетелем рождения этих шедевров.

Там же маркет, где можно купить сувениры от местных художников - открытки, рисунки, и даже сшитые вещи. Чуть дальше можно принять участие в чайной церемонии и попробовать китайский пуэр. Ребята поют, играют на укулеле и прекрасно проводят время в компании друг друга.

Поднимаемся выше и видим выствку техники спасательных служб. Всем желающим предлагается не только посмотреть на машины, но и посидеть в них: особым спросом эта опция пользуется у детей. Особо заинтересованные могут даже примерить шлем спасателя.

Как только проходим пункт спасателей, окутывает дым от готовящейся еды. В ларьках все! На любой вкус: от мясоедов, которые в выходной день ищут шашлыков, до овощей на грилле для веганов и вегетерианцев.

Неожиданной деталью маршрута становятся ковры, лежащие прямо на асфальте. Люди, проходящие мимо, автоматически делятся на две категории: те, что обходят ковры, и те, что шагают прямо по ним.