В Коми два человека погибли в страшном ДТП

На трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись “Нива” и “Рено”. Водители автомобилей скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Об этом сообщает МВД Республики Коми.

12 июня 2024 года в Сыктывдинском районе вблизи Зеленца произошла смертельная авария. На 31 километре трассы Сыктывкар – Ухта столкнулись “Рено Логан” и “Нива”. По предварительной информации это произошло из-за выезда “Нивы” на встречную полосу. Один из автомобилей улетел в кювет после столкновения.