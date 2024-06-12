В Коми два человека погибли в страшном ДТП
- 16:30 12 июня
- 16+
- Анастасия Амелькина
На трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись “Нива” и “Рено”. Водители автомобилей скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Об этом сообщает МВД Республики Коми.
12 июня 2024 года в Сыктывдинском районе вблизи Зеленца произошла смертельная авария. На 31 километре трассы Сыктывкар – Ухта столкнулись “Рено Логан” и “Нива”. По предварительной информации это произошло из-за выезда “Нивы” на встречную полосу. Один из автомобилей улетел в кювет после столкновения.
Водители обоих авто погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Им было 58 и 59 лет. С места происшествия в больницу увезли трёх пассажиров. Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет все подробности страшного ДТП.
Видео с места аварии смотрите в нашем телеграм-канале.