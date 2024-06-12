Ребёнок погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области

Во Владимирской области несовершеннолетний погиб от удара молнии. Подростки отдыхали на берегу водоёма, когда началась гроза. Об этом пишут РИА Новости.

11 июня 2024 года в Киржачском районе Владимирской области произошла трагедия. Молодёжь отдыхала у водоёма недалеко от посёлка Першино. Подростков застала гроза. Они решили спрятаться от дождя в заброшенном здании, куда после ударила молния.