Ребёнок погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области
- 18:45 12 июня
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Во Владимирской области несовершеннолетний погиб от удара молнии. Подростки отдыхали на берегу водоёма, когда началась гроза. Об этом пишут РИА Новости.
11 июня 2024 года в Киржачском районе Владимирской области произошла трагедия. Молодёжь отдыхала у водоёма недалеко от посёлка Першино. Подростков застала гроза. Они решили спрятаться от дождя в заброшенном здании, куда после ударила молния.
В результате ЧП погиб молодой человек 2009 года рождения. Ещё четверых ребят из компании доставили в больницу, на следующий день двоих отпустили домой после обследования. Ранее МЧС данного региона предупреждало и информировала жителей о предстоящей непогоде. Сейчас следственными органами проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего.