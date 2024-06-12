Синоптики рассказали о погоде в Коми на 13 июня
- 20:30 12 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми продолжаются дожди. В некоторых районах Республики будет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.
13 июня 2024 года в некоторых районах Коми ожидается гроза. Днём на юге региона на столбике термометра будет отметка в +26…+31 градус. На севере будет немного прохладнее +20...+25 градусов. В некоторых районах Республики жителей встретит туман.
В Сыктывкаре 13 июня ночью ожидается небольшой дождь. Днём температура достигнет +26…+28 градусов. Будет гроза, во время которой поднимется южный ветер до 14 м/с. Грозы также пройдут в Троицко-Печорске, Объячево и Ухте. Воркутинцев ждёт временами небольшой дождь, ночью температура +4…+6 градусов. Вуктыльцев в тёмное время суток ожидает небольшой дождь, днём преимущественно без осадков.