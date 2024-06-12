Синоптики рассказали о погоде в Коми на 13 июня

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми продолжаются дожди. В некоторых районах Республики будет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.

13 июня 2024 года в некоторых районах Коми ожидается гроза. Днём на юге региона на столбике термометра будет отметка в +26…+31 градус. На севере будет немного прохладнее +20...+25 градусов. В некоторых районах Республики жителей встретит туман.