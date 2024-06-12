Специалисты Государственного юридического бюро Коми помогают детям-сиротам добиваться жилья

За 2024 год в Коми 20 детей-сирот обратились в Государственное юридическое бюро. Им требуется жильё. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях Владимир Уйба.

Государственное юридическое бюро в Республике Коми получило свыше 20 обращений от детей, оставшихся без попечения родителей, с начала текущего года. Правительство региона поставило перед специалистами этого учреждения, находящегося в подчинении Министерства юстиции Республики, задачу индивидуального подхода к каждому обращению, поскольку эта молодежь нуждается в особой защите со стороны государства.