Специалисты Государственного юридического бюро Коми помогают детям-сиротам добиваться жилья
- 18:00 12 июня
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- Анастасия Амелькина
За 2024 год в Коми 20 детей-сирот обратились в Государственное юридическое бюро. Им требуется жильё. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях Владимир Уйба.
Государственное юридическое бюро в Республике Коми получило свыше 20 обращений от детей, оставшихся без попечения родителей, с начала текущего года. Правительство региона поставило перед специалистами этого учреждения, находящегося в подчинении Министерства юстиции Республики, задачу индивидуального подхода к каждому обращению, поскольку эта молодежь нуждается в особой защите со стороны государства.
Юристы бюро оказывают помощь выпускникам интернатов в судебном порядке для получения жилплощади от местных органов самоуправления, когда последние отказываются выполнить свои обязанности в добровольном порядке. В текущем году правительство взяло на себя еще одну важную задачу для бюро: контроль над решениями комиссий, созданных администрациями городов и районов.
Сироты не должны столкнуться с незаконным отказом от перевода договора специального найма на социальный найм (после пяти лет проживания в жилых помещениях), поскольку этот тип найма позволяет сиротам законным образом приватизировать свое жилье в дальнейшем.