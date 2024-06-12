В Ухте мотоцикл без номеров врезался в ГАЗ

В Ухте юный байкер без прав врезался в ГАЗ. Его и пассажира мотоцикла увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД региона.

10 июня 2024 года около 16:35 в Ухте произошло ДТП. Парень 2008 года рождения сел за руль мотоцикла Boxer. Транспортное средство было без государственных знаков. Молодой человек ехал по Заводской улице в сторону Транспортной. Напротив 27 дома байкер пошёл на обгон и врезал в ГАЗ-27057, который поворачивал налево.