В Коми проводится модернизация объектов водоснабжения
- 15:45 12 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорском районе полноценно стала функционировать станция обезжелезивания воды. Об этом сообщает администрация района.
В посёлке Войвож Сосногорского района запущена станция обезжелезивая воды мощностью в 54 кубометра в час. Зимой 2024 года начался монтаж, а сейчас объект уже подаёт очищенную воду потребителям. Фильтры рассчитаны на службу в 10 лет, после их заменит подрядчик.
Станция водоподготовки работает автоматически, сотрудники отслеживают показатели. Это лишь первый этап работы по проведению питьевой воды в данном населённом пункте. Позже начнётся реконструкция очистных сооружений. Подготовительные работы уже выполнены, основные этапы пройдут в 2025-2026 годах.
«Чтобы житель получил такую же воду, которую мы попробовали из-под крана здесь, нужно заменить коммуникации, которые идут до жилых домов, и внутри домов также произвести замену», - отметил руководитель администрации района Ильдар Махмутов.