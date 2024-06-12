В Коми проводится модернизация объектов водоснабжения

В Сосногорском районе полноценно стала функционировать станция обезжелезивания воды. Об этом сообщает администрация района.

В посёлке Войвож Сосногорского района запущена станция обезжелезивая воды мощностью в 54 кубометра в час. Зимой 2024 года начался монтаж, а сейчас объект уже подаёт очищенную воду потребителям. Фильтры рассчитаны на службу в 10 лет, после их заменит подрядчик.

Станция водоподготовки работает автоматически, сотрудники отслеживают показатели. Это лишь первый этап работы по проведению питьевой воды в данном населённом пункте. Позже начнётся реконструкция очистных сооружений. Подготовительные работы уже выполнены, основные этапы пройдут в 2025-2026 годах.