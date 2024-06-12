Орден Трудового Красного Знамени передали Национальному музею Коми

В преддверии Дня города в администрации Сыктывкара вручили награду одному из музеев. 4 февраля 1980 года столица Коми получила Орден Трудового Красного Знамени. С 13 июня того же года Орден хранился в горисполкоме администрации Сыктывкара.

Теперь эта награда передана Национальному музею Коми. Как пишет Владимир Голдин, символичным является передача Ордена данному учреждению, так как именно там находятся все государственные награды региона, награды первого Главы Коми Юрия Спиридонова и многие другие. Орден Трудового Красного Знамени – высокая награда, важно, чтобы её увидели как можно больше жителей и гостей столицы Республики.