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На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 13 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз

На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 13 июня: автолюбителей ждет приятный сюрпризФото из архива "Про Города"

Приятный сюрприз для водителей

Лето 2024 года принесло не только тепло и цветение, но и приятные известия для автомобилистов по всей стране. С 13 июня владельцы специальных банковских карт, участвующих в программах лояльности совместно с нефтяными компаниями и сетями АЗС, смогут начать получать ценные бонусы за каждую заправку. Это станет поистине приятным дополнением к весенним поездкам.

Выгодные карты для автолюбителей
Популярные российские банки, такие как Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк и Тинькофф, давно предлагают своим клиентам специальные банковские карты с программами лояльности, сотрудничающие с ведущими сетями автозаправочных станций. Эти карты позволяют автовладельцам получать дополнительные бонусы за каждую заправку.

В течение марта текущего года водители, использовавшие такие карты для оплаты топлива или других автомобильных покупок, уже могли накопить ощутимые бонусы. Иногда начисления производились даже с учетом всего объема приобретенного бензина, делая использование карт еще более выгодным.

Как использовать накопленные бонусы?
Полученные бонусы можно легко конвертировать в стоимость топлива. Например, если на счету карты оказалось 3000 рублей, это позволит заправить полный бак в среднестатистическом легковом автомобиле при цене бензина АИ-95 около 52 рублей за литр и объеме бака около 55 литров.

Таким образом, водители смогут значительно сэкономить на топливе, используя бонусные средства, накопленные благодаря программам лояльности банков и АЗС. Это, безусловно, станет приятным бонусом к летним поездкам и прогулкам на личном автотранспорте.

Выгода для автолюбителей
Подобные программы лояльности демонстрируют стремление финансовых институтов и нефтяных компаний создавать по-настоящему выгодные условия для автомобилистов. Получение дополнительных бонусов за каждую заправку не только снижает финансовую нагрузку на владельцев машин, но и мотивирует их активнее пользоваться безналичными платежами на АЗС.

Это, в свою очередь, решает сразу несколько задач:

  • Повышение удобства и скорости совершения платежей для водителей
  • Более надежный контроль над расходами на топливо
  • Накопление ценных бонусных баллов
  • Возможность компенсировать часть затрат на заправку

Таким образом, летние бонусы за использование специальных банковских карт на АЗС становятся настоящим подарком для миллионов российских автовладельцев, позволяя им более экономно и комфортно планировать свои поездки.

Дополнительные преимущества банковских карт для автомобилистов
Помимо возможности получать бонусы за каждую заправку, банковские карты с программами лояльности, сотрудничающие с нефтяными компаниями и сетями АЗС, предоставляют автомобилистам ряд других значимых преимуществ:

  1. Контроль расходов на топливо. Использование специальной карты позволяет автовладельцам более точно отслеживать свои расходы на горючее. Все операции по заправке фиксируются в мобильном приложении или личном кабинете, что упрощает ведение финансового учета.

  2. Дополнительные скидки и спецпредложения. Помимо начисления бонусов, банки и АЗС нередко предлагают держателям таких карт эксклюзивные скидки на топливо или сопутствующие товары и услуги. Это позволяет дополнительно экономить средства.

  3. Более быстрые и удобные платежи. Оплата заправки картой значительно упрощает и ускоряет процесс совершения платежа по сравнению с наличными. Водителям не нужно тратить время на поиск и пересчет купюр.

  4. Накопление баллов для других целей. Бонусные баллы, заработанные на АЗС, могут быть использованы не только для оплаты топлива, но и для получения скидок или вознаграждений в других партнерских сетях, магазинах, сервисах.

  5. Защита от мошенничества. Банковская карта с чипом и технологией бесконтактной оплаты обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с наличными средствами.

  6. Возможность подключения дополнительных услуг. Некоторые карты предоставляют автовладельцам доступ к страховым, аварийным и другим сервисам, упрощающим эксплуатацию транспортного средства.

Таким образом, использование специальных банковских карт с программами лояльности дает автомобилистам целый ряд значимых преимуществ, делая их поездки более комфортными, экономичными и безопасными.

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