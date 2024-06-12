Астрологи поделились гороскопом на 12 июня

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Астрологи рассказали, у каких знаков зодиака будет приятный вечер. О том как пройдёт День России по гороскопам, сообщает Первый канал. Овнам 12 июня следует обойтись без конфликтов. Не нужно выяснять с кем-то отношения, к хорошему это точно не приведёт.

Тельцов сегодня ждёт смена планов. Возможно, сегодня вы отправитесь в неплановую командировку или какую-то иную поездку.

Близнецы сегодня смогут решить свои проблемы. После обеда вас ждёт небольшая прибыль. А вечером и вовсе есть вероятность пойти на свидание.

Раков в первую половину дня могут напрячь какими-то рабочими моментами, но после всё устаканится. Вечером вас ждёт интересное мероприятие!

Львам автолюбителям стоит быть внимательнее за рулём. Не идите на риски! Остальным представителям этого знака зодиака день несёт много дел и мало времени.

Девам сегодня придётся решать проблемы детей или младших родственников. Вечером вас ждёт сюрприз.

Весов ждёт немного рассеянный день. Но вечером к вам в гости заглянет тот, кого вы давно ждали.

У Скорпионов сегодня благоприятный день для финансовых операций. Деньги вас людят, но не стоит ими разбрасываться!

У Стрельцов сегодня тоже день суматохи. Но несмотря на это день пройдёт хорошо. Возможно, будут какие-то непредвиденные траты.

Козерогам стоит быть осторожнее с электронными приборами. Также звёзды не советуют обижаться на кого-либо в этот день.

Водолеев сегодня подведёт кто-то из близкого окружения. Но не стоит обижаться, это произошло случайно, и человек не виноват.