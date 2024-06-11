Курьер мошенников из Ухты отправится за решетку на шесть лет

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Информация об этом поступила от пресс-службы судов Коми. В Республике Коми 36-летний мужчина осужден к реальному лишению свободы за преступление, направленное против пенсионеров, в результате которого он присвоил себе 2,5 миллиона рублей.

Дело рассматривалось Ухтинским городским судом, который вынес обвиняемому приговор. В рамках расследования было установлено, что преступная группа, в которую входил осужденный, занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Операторы из группы звонили пенсионерам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщали жертвам о дорожно-транспортных происшествиях, якобы произошедших по вине их родственников, и предлагали передать деньги для оплаты лечения пострадавших и закрытия уголовного дела.

Осужденный исполнял роль курьера в этой схеме. Он приезжал к домам пенсионеров, забирал деньги, после чего перечислял их на счета организаторов преступления. За одну неделю в 2023 году он успел похитить денежные средства у девяти пожилых жителей Сыктывкара и Ухты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. Также было выявлено, что мошенник планировал похитить еще 400 тысяч рублей у двух других потерпевших, но в этих случаях его планы были сорваны благодаря вмешательству родственников.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, однако не возместил причиненный ущерб. В результате суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с него ущерба.