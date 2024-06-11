Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Курьер мошенников из Ухты отправится за решетку на шесть лет

Курьер мошенников из Ухты отправится за решетку на шесть летфото редакции

Информация об этом поступила от пресс-службы судов Коми.

В Республике Коми 36-летний мужчина осужден к реальному лишению свободы за преступление, направленное против пенсионеров, в результате которого он присвоил себе 2,5 миллиона рублей.

Дело рассматривалось Ухтинским городским судом, который вынес обвиняемому приговор. В рамках расследования было установлено, что преступная группа, в которую входил осужденный, занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Операторы из группы звонили пенсионерам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщали жертвам о дорожно-транспортных происшествиях, якобы произошедших по вине их родственников, и предлагали передать деньги для оплаты лечения пострадавших и закрытия уголовного дела.

Осужденный исполнял роль курьера в этой схеме. Он приезжал к домам пенсионеров, забирал деньги, после чего перечислял их на счета организаторов преступления. За одну неделю в 2023 году он успел похитить денежные средства у девяти пожилых жителей Сыктывкара и Ухты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. Также было выявлено, что мошенник планировал похитить еще 400 тысяч рублей у двух других потерпевших, но в этих случаях его планы были сорваны благодаря вмешательству родственников.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, однако не возместил причиненный ущерб. В результате суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с него ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу, предоставляя осужденному возможность обжалования.

...

  • 0

Популярное

Последние новости