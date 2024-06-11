В Коми объявлено штормовое предупреждение 11 июня
- 14:30 11 июня
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- Белла Лебедева
Также местами возможно усиление юго-западного ветра до скоростей в порывах 15-20 метров в секунду.
Согласно последним прогнозам Филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", в ближайшее время и до 10 часов утра 12 июня в южных районах Республики Коми ожидается нестабильная погода.
Прогнозируются грозы, которые в некоторых местах будут сопровождаться сильными осадками, объем которых может достигать 15 миллиметров и более в течение 12 часов и менее.
Специалисты особо отмечают, что к указанным погодным условиям следует отнестись с повышенным вниманием жителям следующих районов: Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, Сыктывдинский, а также в районе города Сыктывкар. Власти и службы экстренного реагирования рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности для минимизации возможных рисков и ущерба от непогоды.