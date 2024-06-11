В Коми объявлено штормовое предупреждение 11 июня

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Также местами возможно усиление юго-западного ветра до скоростей в порывах 15-20 метров в секунду. Согласно последним прогнозам Филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", в ближайшее время и до 10 часов утра 12 июня в южных районах Республики Коми ожидается нестабильная погода.

Прогнозируются грозы, которые в некоторых местах будут сопровождаться сильными осадками, объем которых может достигать 15 миллиметров и более в течение 12 часов и менее.