В Коми полиция обеспечит общественный порядок и безопасность граждан в День России

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12 июня в Республике Коми запланированы широкомасштабные торжества по случаю празднования Дня России. По предварительным оценкам, ожидается, что в них примет участие около 10 тысяч жителей. Всего на территории 31 населенного пункта региона состоится примерно 60 разнообразных мероприятий, включая культурные, спортивные и общественные сборы.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятий будут мобилизованы значительные силы правоохранительных органов. В частности, к обеспечению порядка будут привлечены сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также работники частных охраны и народные дружины. Особое внимание будет уделено поддержанию порядка на территориях, где запланированы массовые собрания.

Патрульно-постовая служба и дорожно-патрульная служба будут особенно активизированы в районах проведения массовых мероприятий, чтобы обеспечить быстрое реагирование на любые инциденты. Перед началом празднований все места проведения мероприятий и прилегающие территории будут тщательно проверены. В ходе осмотра будут использованы служебные собаки и технические средства, чтобы исключить любую угрозу безопасности.

Вход на территории, где будут проходить крупные собрания, будет строго контролироваться. Доступ граждан будет разрешен только после тщательного досмотра, включающего применение как стационарных, так и ручных металлодетекторов.