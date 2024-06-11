Рецидивист из Эжвы пойдет за решетку на 13 лет за смертельный удар

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В Эжвинском районном суде Сыктывкара состоялось рассмотрение уголовного дела против 26-летнего жителя города. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, создающего угрозу жизни человека, что неосторожно привело к смерти пострадавшего. Обвинение представляло государство, и его позицию поддерживал представитель прокуратуры Эжвинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

События, приведшие к данному делу, произошли в сентябре 2023 года возле одного из баров района, где группа людей отдыхала у автомобиля и громко слушала музыку. Когда местный житель попросил сделать звук тише, один из пьяных участников группы ударил его по голове. В результате этого пострадавший упал и ударился головой о асфальт, получив смертельные травмы.

Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд, согласившись с аргументами обвинения и учитывая опасный рецидив в его действиях, приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.