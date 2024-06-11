В Коми наблюдается нехватка химиков
- 11:35 11 июня
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- Белла Лебедева
Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели анализ спроса на химиков в стране и определили регионы, где предлагаются самые высокие зарплаты в этой сфере.
В первые пять месяцев 2024 года в России было размещено около 5,6 тысячи вакансий для химиков. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Нижегородская, Новосибирская и Свердловская области являются регионами с наибольшим спросом на таких специалистов. Компании в республике Коми отметили рост спроса на химиков на 25% за год. В целом по Северо-Западному Федеральному Округу спрос вырос на 85%. Кроме того, средние зарплаты в этой области увеличились на 7,5 тысячи рублей, достигнув отметки в 50,3 тысячи рублей.
Самые часто требуемые химики работают в сфере "Медицина, фармацевтика, аптеки", где 13% всех вакансий для химиков в 2024 году относятся к этому направлению. Компании, связанные с "Продуктами питания" (11%), "Розничной торговлей" (10%), "Химическим производством, удобрениями" (8%) и "Услугами для бизнеса" (6%), также испытывают потребность в таких специалистах.
Наиболее востребованными кадрами являются научные специалисты и исследователи, которые составляют 49% от общего числа предложений о работе для химиков, а также технологи (11%) и лаборанты (10%).