В Коми наблюдается нехватка химиков

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели анализ спроса на химиков в стране и определили регионы, где предлагаются самые высокие зарплаты в этой сфере.

В первые пять месяцев 2024 года в России было размещено около 5,6 тысячи вакансий для химиков. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Нижегородская, Новосибирская и Свердловская области являются регионами с наибольшим спросом на таких специалистов. Компании в республике Коми отметили рост спроса на химиков на 25% за год. В целом по Северо-Западному Федеральному Округу спрос вырос на 85%. Кроме того, средние зарплаты в этой области увеличились на 7,5 тысячи рублей, достигнув отметки в 50,3 тысячи рублей.