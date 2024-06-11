Пожилая сыктывкарка доверилась мошенникам и потеряла 115 тысяч рублей

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В Сыктывкаре пенсионерка стала жертвой мошенничества, потеряв 115 тысяч рублей. По информации, предоставленной пресс-службой МВД по Республике Коми, 65-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.

Инцидент произошел после того, как пенсионерка разместила объявление о продаже семенной картошки на популярном сайте бесплатных объявлений. Откликнувшийся на объявление мошенник предложил обсудить детали сделки через видеосвязь в одном из мессенджеров. В ходе разговора он предложил несколько способов оплаты, что вызвало путаницу у женщины. Злоумышленник убедил женщину активировать режим демонстрации экрана телефона, чтобы "наглядно" показать, как провести транзакцию.

В процессе "демонстрации", аферист попросил женщину войти в мобильное приложение банка для проверки номера счета и реквизитов карты. Это позволило ему получить доступ к конфиденциальной информации и совершить хищение сбережений жертвы.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, квалифицируемое по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.