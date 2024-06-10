В Сыктывкаре начали благоустраивать двор по улице Димитрова,5

Этот проект реализуется в соответствии с федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды". По заявлению мэрии города, в рамках ремонта планируется не только обновление проезжей части и тротуаров, но и установка новых скамеек, урн и системы освещения.

В дополнение к этому, согласно условиям контракта, во дворе также предусмотрено создание новых детских и спортивных площадок. Эти работы являются частью широкомасштабного плана по улучшению городской среды, который включает в себя благоустройство и других территорий в Сыктывкаре. Среди запланированных адресов - Западная, 7, Серова, 48/1, а также несколько объектов в Верхнем Чове по адресам 61, 62, 63, 64. Кроме того, позже начнутся работы по благоустройству на улице Морозова, 134, 121, 151.