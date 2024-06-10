В Коми за неделю Росгвардия изъяла 9 единиц охотничьего оружия

За последнюю неделю, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми, в рамках деятельности по лицензионно-разрешительной работе, сотрудниками было обнаружено пять нарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В результате проверок было изъято девять единиц охотничьего оружия. Кроме того, были составлены четыре административных протокола в связи с недостаточным качеством предоставляемых услуг частными охранными организациями.