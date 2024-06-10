В Коми за неделю Росгвардия изъяла 9 единиц охотничьего оружия
- 19:15 10 июня
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- Белла Лебедева
За последнюю неделю, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми, в рамках деятельности по лицензионно-разрешительной работе, сотрудниками было обнаружено пять нарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.
В результате проверок было изъято девять единиц охотничьего оружия. Кроме того, были составлены четыре административных протокола в связи с недостаточным качеством предоставляемых услуг частными охранными организациями.
Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает о важности соблюдения основных правил безопасного обращения с оружием и его хранения. В частности, запрещается производить выстрелы по неопознанным шумам или движениям и на расстоянии менее двухсот метров от жилых зон.
Особое внимание следует уделить процессу зарядки и разрядки оружия: его необходимо направлять в безопасном направлении — вверх или в землю, избегая направления на других людей. Кроме того, владельцы оружия должны обеспечивать его сохранность, и в случае утери несут административную ответственность.