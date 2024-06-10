Сыктывкарка обвиняется в хищении свыше 3 млн рублей у своей бывшей соседки

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Расследование было проведено следственной частью СУ МВД по Республике Коми. Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по делу 33-летней женщины из Сыктывкара, обвиняемой в мошенничестве и грабеже. Следствие обвиняет женщину в мошенничестве, повлекшем значительный ущерб для гражданки, а также в совершении преступлений в особо крупном размере, согласно частям 2 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в грабеже по части 1 статьи 161 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы, жительница Сыктывкара неоднократно обращалась к своей бывшей соседке с просьбой о денежных займах, предназначенных для развития бизнеса. Соседка, которая доверяла обвиняемой, предоставляла ей как личные средства, так и средства, полученные в качестве кредитов в банках.

В результате, сыктывкарке было передано более 3 миллионов рублей, которые она использовала по своему усмотрению. Также женщина обвиняется в том, что во время одного из визитов к бывшей соседке она без разрешения взяла из квартиры 71 тысячу рублей и потратила их на личные нужды.