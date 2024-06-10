Злая сыктывкарка разбила три автомобиля, окна в доме и бане местного жителя

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В Сыктывкаре местный суд вынес решение по делу женщины, обвиняемой в умышленном разрушении имущества. По информации пресс-службы Сыктывкарского городского суда, конфликт между женщиной и местным жителем достиг апогея, когда она, не в силах удержать эмоции, схватила металлическую трубу и начала разбивать окна и автомобили.

В ходе этого инцидента женщина разбила пять стеклопакетов в жилом доме, два окна в бане и стекла трех автомобилей, включая как ветровые, так и боковые. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, включая стоимость ремонта поврежденных автомобилей и замену стеклопакетов, превысила 90 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в нанесении ущерба и обязал её возместить полную стоимость ремонта. Кроме того, судебным решением она обязана оплатить 8,5 тысяч рублей за подсчет ущерба, 35 тысяч рублей за юридические услуги и 3,1 тысячи рублей в качестве государственной пошлины.