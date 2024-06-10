Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые стойкие пятна

После проведения обширного анализа стиральных порошков, Роскачество выявило пять лучших продуктов, способных эффективно справляться даже с такими сложными загрязнениями, как пятна от жира и крови. В исследовании были оценены известные бренды, и в итоге эксперты определили лидеров.

Во главе списка оказался порошок Burti COLOR с результатом в 5,48 баллов. Он превосходно удаляет загрязнения ипомогает сохранить яркость цветных тканей.