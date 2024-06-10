За 7 дней мошенники похитили у жителей Коми более 13 млн рублей

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За прошедшую неделю в полицейские участки региона поступило 41 обращение, связанное с мошенничеством. Согласно данным пресс-службы МВД по Коми, общий ущерб от этих преступлений составил более 13 миллионов рублей.

Одно из сообщений поступило от жительницы Сыктывкара, родившейся в 1945 году. Женщина столкнулась с мошенничеством, когда ей позвонил неизвестный, представившийся банковским сотрудником. Он сообщил о незаконных транзакциях по её счетам. В результате, пенсионерка, испытав смятение, перевела все свои накопления, превышающие 980 тысяч рублей, на указанные счета, в надежде сохранить свои средства.

Двое других жителей региона, родившихся в 1966 и 1979 годах, также стали жертвами мошенников, пытаясь предотвратить оформление кредитов на их имена. Они перевели аферистам более 400 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в Воркуте с мужчиной 1985 года рождения, который стал жертвой обмана при попытке купить автомобильные колеса. После перехода по ссылке, отправленной продавцом для подтверждения покупки, и введения банковских данных, с его карты была списана сумма около 80 тысяч рублей.