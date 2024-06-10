Названы блатные курорты Краснодарского края: цены не кусаются и море рядом — Сочи в списке нет
- 22:45 10 июня
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- Екатерина Незлоба
Сочи по праву считается одним из самых популярных курортных направлений в России. Но при всем многообразии возможностей этот город отдыха может показаться слишком дорогим и переполненным для многих отдыхающих.
К счастью, специалисты туристической отрасли раскрывают информацию об интересных альтернативах, где можно с комфортом провести время и при этом сэкономить. Прежде всего, эксперты рекомендуют обратить внимание на районы, расположенные по периметру Большого Сочи. Один из наиболее привлекательных с финансовой точки зрения — Лазаревский район. Здесь цены на размещение в отелях и санаториях, по оценкам специалистов, на 20-30% ниже, чем в центральной части Сочи.
При этом Лазаревское, Дагомыс и Лоо, входящие в состав этого района, предлагают путешественникам массу возможностей для полноценного отдыха. Чистейшие пляжи, живописная природа, интересные экскурсии — все это доступно здесь по вполне приемлемым ценам. Особенно впечатляет природный объект "33 водопада" и Волконский дольмен древних эпох.
Еще один интересный вариант для экономного отдыха — Хостинский район Сочи. Здесь нет столь развитой инфраструктуры, как в центре курорта, но зато преобладает атмосфера умиротворения и релакса. Гости могут насладиться целебными минеральными источниками, сходить в санатории Мацесты и Кудепсты, побродить по реликтовым лесам Сочинского национального парка.
Не менее интересным может оказаться и Адлерский район, граничащий с Абхазией. Этот курортный центр отличается более демократичными ценами и при этом предлагает широкий выбор отелей разных категорий, включая бюджетные варианты. Кроме того, здесь расположен международный аэропорт Сочи, что делает его очень удобным для туристов.
Наконец, стоит обратить внимание на федеральную территорию "Сириус", образованную в Имеретинской низменности. Этот молодой и динамично развивающийся район предлагает гостям современные отели различного уровня, обширную развлекательную инфраструктуру и близость к горам и Черному морю. При этом цены здесь вполне приемлемы в сравнении с центральной частью Сочи.
Таким образом, любители пляжного отдыха и знакомства с природными красотами Краснодарского края вовсе не обязаны ограничиваться только Сочи. Эксперты туристической отрасли рекомендуют обратить внимание на другие курортные территории региона, где можно отдохнуть ничуть не хуже, но при этом сэкономить значительную часть бюджета.
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