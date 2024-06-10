Названы блатные курорты Краснодарского края: цены не кусаются и море рядом — Сочи в списке нет

Сочи по праву считается одним из самых популярных курортных направлений в России. Но при всем многообразии возможностей этот город отдыха может показаться слишком дорогим и переполненным для многих отдыхающих.

К счастью, специалисты туристической отрасли раскрывают информацию об интересных альтернативах, где можно с комфортом провести время и при этом сэкономить. Прежде всего, эксперты рекомендуют обратить внимание на районы, расположенные по периметру Большого Сочи. Один из наиболее привлекательных с финансовой точки зрения — Лазаревский район. Здесь цены на размещение в отелях и санаториях, по оценкам специалистов, на 20-30% ниже, чем в центральной части Сочи.