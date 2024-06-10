Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- 20:57 10 июня
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- Екатерина Незлоба
Астролог Василиса Володина уверена, что у тельцов наступил период истинного счастья, который продлится минимум 20 лет.
"За спиной у Тельцов появятся авторитетные люди, которые будут решать важные вопросы и помогать в продвижении. Деньги не заставят себя долго ждать", - заявила она.
Тельцы, по мнению Володиной, Тельцы смогут воплотить в жизнь заветные мечты и приобрести то, о чем и думать раньше не могли, пишет Teleprogramma.
По словам астролога, представители данного Знака Зодиака станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года. И если ваша жизнь в прошлом катилась под откос, то уже со дня на день она сделает поворот на 180 градусов.
Володина утверждает, что Тельцы в скором времени смогут зарабатывать большие деньги, которых будет достаточно, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью и исполнить большую часть своих мечтаний.
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