Тепла уже не будет, вместо него заморозки до -2 и дожди: Вильфанд дал прогноз на весь июль 2024

Нужно срочно менять планы Грядущее лето 2024 года обещает стать периодом контрастных погодных условий для различных регионов России. Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части страны будут наблюдаться значительные отклонения от климатической нормы.

Европейская Россия: комфортная летняя погода

На европейской территории России температурный фон ожидается либо на уровне нормы, либо даже выше. Особенно заметное потепление прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, где температура превысит средние многолетние показатели. Это создаст очень комфортные условия как для жителей, так и для туристов. В остальных регионах европейской части страны температура будет около обычных значений, но с устойчивым положительным фоном, то есть без холодных аномалий.

Приволжье: типичная летняя погода

В регионах Приволжского федерального округа ожидается более или менее нормальная летняя температура. В Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях она будет находиться в диапазоне +26-28°C, а в Нижегородской и Кировской областях - около плюс 25°C. Такие условия благоприятны для летнего отдыха и сельскохозяйственных работ.

Урал и Западная Сибирь: холодные сюрпризы

Совершенно иная картина наблюдается на востоке Урала и в западной части Сибири. Здесь прогнозируются отрицательные температурные аномалии. В Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии, Свердловской и Челябинской областях до сих пор сохраняются заморозки до минус 2°C. Эта устойчивая холодная тенденция совершенно нехарактерна для летнего периода и вызывает обеспокоенность метеорологов. Хотя в ближайшее время на Урале ожидается некоторое повышение температуры, она все равно будет на 1-2°C ниже климатической нормы.

Еще более серьезные отрицательные аномалии прогнозируются в южных регионах западной Сибири - Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и юге Красноярского края. Здесь температуры будут на 3-4°C ниже обычных значений. Хотя заморозки постепенно прекратятся, погода останется холодной и нетипичной для летнего сезона.

Ожидаемые погодные контрасты

Таким образом, предстоящий июнь 2024 года обещает удивить россиян резко контрастными погодными условиями. Если на европейской части страны будет наблюдаться комфортное тепло, то на Урале и в Западной Сибири сохранятся аномально низкие температуры, вплоть до заморозков. Это может создать серьезные сложности для жителей и хозяйственной деятельности в затронутых регионах.

Метеорологам предстоит внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать население о возможных погодных сюрпризах. Забота о собственном здоровье и безопасности в условиях нетипичной летней погоды становится важной задачей для граждан.