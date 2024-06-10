В Усинске четвертый день продолжаются поиски пропавшего мужчины
- 13:00 10 июня
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- Белла Лебедева
Мужчину до сих пор ищут
9 июня аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ", работающий при Комитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, направился в район поселка Сынянырд для проведения поисковой операции.
Поводом для этого стало исчезновение мужчины, родившегося 6 июня 1994 года, который ушел в лес 6 июня вместе с двумя друзьями и не вернулся обратно.
Как сообщает информационное агентство "Комиинформ", родные и близкие мужчины предприняли собственные попытки по его поискам, однако, не достигнув успеха, они обратились за помощью к спасательным службам.
Спасательная команда из Усинска приступила к осмотру указанной территории. Предварительно планируется, что 10 июня поисковые работы будут продолжены, в надежде находить пропавшего мужчину.