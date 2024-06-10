В Усинске четвертый день продолжаются поиски пропавшего мужчины

Фото МБУ "Молодежный центр" г. Усинска

Мужчину до сих пор ищут 9 июня аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ", работающий при Комитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, направился в район поселка Сынянырд для проведения поисковой операции.

Поводом для этого стало исчезновение мужчины, родившегося 6 июня 1994 года, который ушел в лес 6 июня вместе с двумя друзьями и не вернулся обратно.

Как сообщает информационное агентство "Комиинформ", родные и близкие мужчины предприняли собственные попытки по его поискам, однако, не достигнув успеха, они обратились за помощью к спасательным службам.