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В Усинске четвертый день продолжаются поиски пропавшего мужчины

В Усинске четвертый день продолжаются поиски пропавшего мужчиныФото МБУ "Молодежный центр" г. Усинска

Мужчину до сих пор ищут

9 июня аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ", работающий при Комитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, направился в район поселка Сынянырд для проведения поисковой операции.

Поводом для этого стало исчезновение мужчины, родившегося 6 июня 1994 года, который ушел в лес 6 июня вместе с двумя друзьями и не вернулся обратно.

Как сообщает информационное агентство "Комиинформ", родные и близкие мужчины предприняли собственные попытки по его поискам, однако, не достигнув успеха, они обратились за помощью к спасательным службам.

Спасательная команда из Усинска приступила к осмотру указанной территории. Предварительно планируется, что 10 июня поисковые работы будут продолжены, в надежде находить пропавшего мужчину.

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