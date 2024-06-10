В систему оценки муниципалитетов Коми на получение грантов появятся новые показатели
- 12:00 10 июня
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- Белла Лебедева
Соответствующий документ был опубликован на портале для общественного обсуждения нормативных актов Коми.
Власти Республики Коми анонсировали внесение изменений в государственное постановление, касающееся грантов, предназначенных для поощрения муниципальных образований, включая городские округа, муниципальные округи и районы, которые показали выдающиеся результаты в увеличении доходной базы местных бюджетов.
Цель предлагаемых изменений — усовершенствование методики оценки деятельности местных властей в сфере расширения доходной базы. В проекте постановления предложено ввести два новых критерия для оценки: выполнение плана-графика по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и доля таких объектов, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены актуальные сведения.
Пояснительная записка утверждает, что с 2011 года в Коми проводится инвентаризация неучтенных объектов недвижимости, что способствует увеличению налоговых поступлений, а также более эффективному управлению и использованию имущества. От местных властей требуется активизировать работу и предпринять все необходимые меры для обновления данных в государственном реестре о недвижимости и её владельцах.