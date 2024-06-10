В систему оценки муниципалитетов Коми на получение грантов появятся новые показатели

Цель предлагаемых изменений — усовершенствование методики оценки деятельности местных властей в сфере расширения доходной базы. В проекте постановления предложено ввести два новых критерия для оценки: выполнение плана-графика по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и доля таких объектов, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены актуальные сведения.

Пояснительная записка утверждает, что с 2011 года в Коми проводится инвентаризация неучтенных объектов недвижимости, что способствует увеличению налоговых поступлений, а также более эффективному управлению и использованию имущества. От местных властей требуется активизировать работу и предпринять все необходимые меры для обновления данных в государственном реестре о недвижимости и её владельцах.