Жительница Сыктывкара поверила мошенникам и потеряла порядка 1,5 млн рублей
- 11:30 10 июня
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре начато уголовное расследование после получения заявления от женщины, родившейся в 1965 году, о мошенничестве.
Пенсионерка рассказала, что инвестировала в ценные бумаги по совету "менеджера" трейдинговой компании, рекламу которой она заметила в интернете. Женщина установила приложение по указанию собеседника и внесла деньги на электронный счет. Мошенники регулярно убеждали её вкладывать больше средств, обещая скорое получение дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В итоге пострадавшая перевела более 1,5 миллионов рублей на 18 различных счетов. После прекращения платежей её аккаунт на платформе был заблокирован, и "брокер" прекратил общение.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, а МВД Республики Коми предостерегает граждан быть осторожными при предложениях заработать на инвестициях, особенно, когда вам звонят неизвестные и обещают высокие доходы, активно поддерживают связь и контролируют транзакции. Рекомендуется избегать регистрации в незнакомых приложениях и не переводить деньги на счета неизвестного происхождения.