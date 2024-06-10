Жительница Сыктывкара поверила мошенникам и потеряла порядка 1,5 млн рублей

В Сыктывкаре начато уголовное расследование после получения заявления от женщины, родившейся в 1965 году, о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала, что инвестировала в ценные бумаги по совету "менеджера" трейдинговой компании, рекламу которой она заметила в интернете. Женщина установила приложение по указанию собеседника и внесла деньги на электронный счет. Мошенники регулярно убеждали её вкладывать больше средств, обещая скорое получение дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.