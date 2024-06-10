Осталось всего 2 недели: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня

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Начинайте готовиться Июнь 2024 года станет настоящим праздником для поклонников звездного неба. Жителей планеты Земля ожидает целая серия захватывающих астрономических явлений, которые непременно стоит увидеть своими глазами.

Марсианское сближение: когда Марс и Луна станут ближайшими соседями

Первым значимым событием станет близкое сближение Марса и Луны 2 июня около 22:00 по Гринвичу. Красная планета подойдет к нашему естественному спутнику на расстояние всего 2 градуса в созвездии Рыб. Наблюдатели смогут полюбоваться завораживающим видом яркого Марса рядом с лунным серпом. Максимальное сближение произойдет около 23:37 GMT, когда расстояние уменьшится до 2,4 градуса.

Танец планет: когда Юпитер и Меркурий встретятся на утреннем небе

Всего через два дня, 4 июня около 10:23 по Гринвичу, жители Земли станут свидетелями еще одного редкого события - Юпитер практически сольется с Меркурием в созвездии Тельца. Обе планеты будут четко видны невооруженным глазом на утреннем небе, а их расстояние составит всего 0,07 градуса! Это прекрасная возможность увидеть две планеты совсем рядом друг с другом.

Новолуние и летнее солнцестояние: июньские астрономические вехи

6 июня в 12:38 по Гринвичу наступит новолуние - идеальное время для наблюдения звезд и других небесных объектов, так как свет Луны их не засвечивает. А 20 июня в 20:51 по Гринвичу произойдет июньское солнцестояние, знаменующее начало астрономического лета в Северном полушарии. В этот момент на территориях к северу от экватора будет самый длинный день в году.

"Клубничная Луна" и покрытие Сатурна: астрономические хиты июня

Следующим астрономическим событием станет полнолуние 22 июня в 01:08 по Гринвичу, которое в этом месяце носит романтичное название "Клубничная Луна". А финальным астрономическим хитом месяца станет сближение Луны и Сатурна 27 июня около 15:00 по Гринвичу в созвездии Водолея. Расстояние между ними составит всего 0,04 градуса! Жители восточной Австралии, северо-восточной Новой Зеландии, Фиджи и Новой Каледонии даже увидят, как Луна закроет собой Сатурн - редкое и захватывающее явление.

Как не упустить звездный парад: советы для начинающих астрономов

Июнь 2024 года станет настоящим пиром для любителей астрономии. Советы для тех, кто хочет в полной мере насладиться грядущей небесной феерией:

Начните с простых наблюдений невооруженным глазом, чтобы познакомиться с ночным небом. Изучите карту звездного неба и выучите основные созвездия. Следите за анонсами предстоящих астрономических событий. Попробуйте наблюдения в бинокль для более детальных наблюдений. Присоединяйтесь к местному астрономическому сообществу. Не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы быстрее освоиться.