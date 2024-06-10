Любимый цвет женщины укажет на ее низкий интеллект: его очень любят

Многие женщины с гордостью демонстрируют свои предпочтения в выборе цвета, считая это отражением их личности и вкуса. Однако, согласно новому исследованию, любимый цвет женщины может быть связан с ее интеллектуальными способностями

Ученые обнаружили, что женщины, предпочитающие яркие, насыщенные цвета, такие как розовый, фиолетовый или ярко-голубой, как правило, имеют более низкий уровень интеллекта по сравнению с теми, кто выбирает более приглушенные, нейтральные оттенки.