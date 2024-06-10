Любимый цвет женщины укажет на ее низкий интеллект: его очень любят
- 12:45 10 июня
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- Екатерина Незлоба
Многие женщины с гордостью демонстрируют свои предпочтения в выборе цвета, считая это отражением их личности и вкуса. Однако, согласно новому исследованию, любимый цвет женщины может быть связан с ее интеллектуальными способностями
Ученые обнаружили, что женщины, предпочитающие яркие, насыщенные цвета, такие как розовый, фиолетовый или ярко-голубой, как правило, имеют более низкий уровень интеллекта по сравнению с теми, кто выбирает более приглушенные, нейтральные оттенки.
"Наши данные показывают, что выбор цвета является отражением когнитивных способностей женщины," - говорит ведущий автор исследования, доктор Эмили Грин. "Женщины с более высоким интеллектом склонны предпочитать более сдержанные, элегантные цвета, в то время как те, кто выбирает яркие, кричащие оттенки, демонстрируют более низкий уровень интеллектуального развития."
Исследователи предполагают, что это связано с тем, что женщины с более высоким интеллектом лучше понимают социальные нормы и предпочитают выглядеть более сдержанно и профессионально. В свою очередь, женщины с более низким интеллектом склонны к более экспрессивному, "детскому" выбору цвета, не задумываясь о социальных последствиях.
Конечно, это не означает, что все женщины, любящие яркие цвета, обязательно менее умны. Однако результаты исследования определенно дают пищу для размышлений о связи между предпочтениями в цвете и интеллектуальными способностями, пишет pg12.ru.