С июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

С началом летнего сезона, когда многие россияне отправляются на отдых, необходимо обратить внимание на новые правила проезда в поездах РЖД. Эти изменения, вступившие в силу осенью прошлого года, особенно актуальны для путешественников нынешним летом.

Правила размещения пассажиров

Первое важное правило касается нахождения пассажиров верхних полок на нижних. В соответствии с новыми правилами, пассажиры обязаны находиться на своих купленных местах. Однако разрешается спускаться на нижние полки в строго отведенное время: