С июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
- 12:15 10 июня
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- Екатерина Незлоба
С началом летнего сезона, когда многие россияне отправляются на отдых, необходимо обратить внимание на новые правила проезда в поездах РЖД. Эти изменения, вступившие в силу осенью прошлого года, особенно актуальны для путешественников нынешним летом.
Правила размещения пассажиров
Первое важное правило касается нахождения пассажиров верхних полок на нижних. В соответствии с новыми правилами, пассажиры обязаны находиться на своих купленных местах. Однако разрешается спускаться на нижние полки в строго отведенное время:
* Для перекуса: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
* Для обеда: в течение часа с 12:00 до 15:00.
Это изменение было внесено для устранения многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не имели возможности пользоваться столом.
Правила использования электронных устройств
Также в поездах запрещается:
* Громкое прослушивание музыки или использование гаджетов на максимальной громкости.
* Проведение репетиций или других музыкальных занятий.
Советы по покупке билетов
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется заранее приобретать билеты на летние направления. Открытие продаж происходит за 90 дней до отправления поезда. Если промедлить с покупкой, есть вероятность не найти билетов на нужные даты и вынужденно отменить поездку.
Дополнительная информация
Помимо вышеперечисленных правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:
* Запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров.
* Курение в вагонах строго запрещено, в том числе в тамбурах.
* Запрещено выставлять в коридор громоздкие сумки или чемоданы.
* Не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением ресторанов и вагонов-баров.
Соблюдая эти правила, пассажиры РЖД могут сделать свою поездку более комфортной и приятной. Нарушение правил может повлечь за собой предупреждение, штраф или даже высадку из поезда, пишет progoroduhta.ru.