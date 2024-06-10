В Сыктывкаре прокуратура прокомментировала продажу табачной продукции возле школы
- 09:00 10 июня
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- Белла Лебедева
Прокуратура настояла на проведении проверки соблюдения законодательства, сообщает пресс-служба.
В пркоуратуру Коми поступила жалоба от гражданина на продажу табачных изделий в непосредственной близости от учебного заведения, что послужило основанием для прокуратуры региона обратиться в местное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В ответ на это требование Управление организовало внеплановую инспекцию торговой точки "Абсолют", расположенной рядом со школой № 11 в городе Сыктывкар. В результате проверки было подтверждено, что магазин действительно занимается розничной продажей сигарет, находясь при этом в пределах ста метров от школьной территории, что является нарушением действующих норм.
Для подтверждения продажи табачной продукции в ходе инспекции был предъявлен кассовый чек. В итоге, на основании обнаруженных нарушений, Управление вынесло предписание индивидуальному предпринимателю, осуществляющему коммерческую деятельность в данном магазине, о необходимости исправления выявленных проблем.
Кроме того, предприниматель был вызван для составления административного протокола за нарушение законодательства в части 1 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что предусматривает ответственность за продажу табачных изделий в запрещенной близости от образовательных учреждений.