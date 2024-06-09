Синоптики рассказали о погоде в Коми на 10 июня
- 20:30 9 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжаются грозы. В ряде районов пройдут ливни. Об этом сообщает ЦГМС региона.
10 июня в Республике пройдут кратковременные дожди. На востоке региона ожидается ливень, на северо-востоке температура будет +9...+14 градусов. В некоторых районах Коми местами будут грозы.
Сыктывкарцев в этот день ждёт гроза и кратковременный дождь. Столбик термометра покажет отметку в +21...+23°С, ночью это значение будет +9…+11 градусов. Поднимется западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Также грозовой фронт застанет жителей Ухты, Вуктыла, Инты, Печоры, Усинска и Троицко-Печорска. Во время непогоды там будет порывистый ветер. В Воркуте будет дождь, температура днём +8…+10 градусов. В Объячево в светлое время суток преимущественно без осадков, а ночью гроза.