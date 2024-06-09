Синоптики рассказали о погоде в Коми на 10 июня

Сыктывкарцев в этот день ждёт гроза и кратковременный дождь. Столбик термометра покажет отметку в +21...+23°С, ночью это значение будет +9…+11 градусов. Поднимется западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Также грозовой фронт застанет жителей Ухты, Вуктыла, Инты, Печоры, Усинска и Троицко-Печорска. Во время непогоды там будет порывистый ветер. В Воркуте будет дождь, температура днём +8…+10 градусов. В Объячево в светлое время суток преимущественно без осадков, а ночью гроза.