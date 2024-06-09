В одном из парков Сыктывкара начнётся обустройство ливнёвки
- 18:00 9 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Голдина
В Сыктывкарском парке обустроят ливнеперехватывающие сооружения. Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях мэр города Владимир Голдин.
Ориентировочно 13 июня начнутся работы по обустройству “ливнёвок” в Кировском парке. Всего в планах провести 804 метра трубопровода. Появится 10 новых дождеприёмников и 23 колодца.
Это нужно для того, чтобы разгрузить ближайшие улицы. Так как эта часть Сыктывкара имеет уклон в сторону Сысолы, ливневые канализации на улицах Горького, Куратова, Советской и Кирова не справляются в полном объёме со своей задачей.
Позже в рамках комплексного благоустройства набережной в парке имени С.М. Кирова построят ещё один участок ливнеперехватывающих сооружений.