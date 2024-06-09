В одном из парков Сыктывкара начнётся обустройство ливнёвки

В Сыктывкарском парке обустроят ливнеперехватывающие сооружения. Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях мэр города Владимир Голдин.

Ориентировочно 13 июня начнутся работы по обустройству “ливнёвок” в Кировском парке. Всего в планах провести 804 метра трубопровода. Появится 10 новых дождеприёмников и 23 колодца.