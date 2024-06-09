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В Коми дорожают нефтепродукты

В Коми дорожают нефтепродуктыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми подорожал бензин. Дизельное топливо тоже выросло в цене. Об этом сообщает Комистат.

С 28 мая по 3 июня 2024 года в регионе прошла регистрация стоимости нефтепродуктов. Было зафиксировано увеличение цен на бензин и дельное топливо на 0,2 и 0,1 процент соответственно. Больше всего выросла стоимость бензина марки АИ-98 и выше. Актуальные средние цены в городах Коми:

Сыктывкар

Марка АИ-92 - 44,56 рубля

Марка АИ-95 - 52,15 рубля

Марка АИ-98 и выше - 69,48 рублей

Дизельное топливо - 64,44 рубля

Ухта

Марка АИ-92 - 45,57 рубля

Марка АИ-95 - 52,42 рубля

Марка АИ-98 и выше - 69,78 рубля

Дизельное топливо - 64,56 рубля

Воркута

Марка АИ-92 - 51,70 рубля

Марка АИ-95 - 55,03 рубля

Дизельное топливо - 67,07 рубля

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