В Коми дорожают нефтепродукты

В Коми подорожал бензин. Дизельное топливо тоже выросло в цене. Об этом сообщает Комистат.

С 28 мая по 3 июня 2024 года в регионе прошла регистрация стоимости нефтепродуктов. Было зафиксировано увеличение цен на бензин и дельное топливо на 0,2 и 0,1 процент соответственно. Больше всего выросла стоимость бензина марки АИ-98 и выше. Актуальные средние цены в городах Коми: