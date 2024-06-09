В Коми дорожают нефтепродукты
- 16:45 9 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми подорожал бензин. Дизельное топливо тоже выросло в цене. Об этом сообщает Комистат.
С 28 мая по 3 июня 2024 года в регионе прошла регистрация стоимости нефтепродуктов. Было зафиксировано увеличение цен на бензин и дельное топливо на 0,2 и 0,1 процент соответственно. Больше всего выросла стоимость бензина марки АИ-98 и выше. Актуальные средние цены в городах Коми:
Сыктывкар
Марка АИ-92 - 44,56 рубля
Марка АИ-95 - 52,15 рубля
Марка АИ-98 и выше - 69,48 рублей
Дизельное топливо - 64,44 рубля
Ухта
Марка АИ-92 - 45,57 рубля
Марка АИ-95 - 52,42 рубля
Марка АИ-98 и выше - 69,78 рубля
Дизельное топливо - 64,56 рубля
Воркута
Марка АИ-92 - 51,70 рубля
Марка АИ-95 - 55,03 рубля
Дизельное топливо - 67,07 рубля