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Срочно уберите этот цветок из дома: приносит несчастье, вопреки приметам

Срочно уберите этот цветок из дома: приносит несчастье, вопреки приметам

Герань: цветок с двойственным характером

Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов, который давно завоевал любовь цветоводов.

Но, как и у любого другого растения, у герани есть свои приметы и суеверия, которые могут трактоваться по-разному, пишет pg12.ru.

Положительные приметы:

  • Символ благополучия и процветания. Считается, что герань в доме привлекает финансовое благополучие, удачу и защищает от невзгод.
  • Дар на счастье. Герань, подаренная от души, сулит долгую и счастливую жизнь.
  • Цветок гармонии. Цветущая герань в доме - это знак того, что в нем царит мир, спокойствие и взаимопонимание.
  • Индикатор благополучия. Здоровая и пышно цветущая герань является индикатором благоприятной атмосферы в доме.

Негативные приметы:

  • Неудачный подарок. Герань, подаренная на день рождения, может стать причиной проблем и неудач для именинника.
  • Предвестник проблем со здоровьем. Увядание герани без видимых причин может быть тревожным знаком.
  • Ссоры и разногласия. Пышное цветение герани, по примете, предвещает семейные конфликты.
  • Неприятности для владельцев дома. Сорвать герань в чужом доме - к ссорам и недоразумениям.
  • Источник негатива. Некоторые верят, что резкий запах герани может вызывать раздражение, напряжение и даже провоцировать ссоры между домочадцами.

Приметы и суеверия - это лишь часть народной культуры. Не стоит слепо верить в них, ведь каждый сам творец своей судьбы. Ухаживайте за геранью с любовью, и она обязательно станет украшением вашего дома и источником позитивной энергии.

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