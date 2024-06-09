Срочно уберите этот цветок из дома: приносит несчастье, вопреки приметам
- 22:00 9 июня
- 6+
- Екатерина Незлоба
Герань: цветок с двойственным характером
Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов, который давно завоевал любовь цветоводов.
Но, как и у любого другого растения, у герани есть свои приметы и суеверия, которые могут трактоваться по-разному, пишет pg12.ru.
Положительные приметы:
- Символ благополучия и процветания. Считается, что герань в доме привлекает финансовое благополучие, удачу и защищает от невзгод.
- Дар на счастье. Герань, подаренная от души, сулит долгую и счастливую жизнь.
- Цветок гармонии. Цветущая герань в доме - это знак того, что в нем царит мир, спокойствие и взаимопонимание.
- Индикатор благополучия. Здоровая и пышно цветущая герань является индикатором благоприятной атмосферы в доме.
Негативные приметы:
- Неудачный подарок. Герань, подаренная на день рождения, может стать причиной проблем и неудач для именинника.
- Предвестник проблем со здоровьем. Увядание герани без видимых причин может быть тревожным знаком.
- Ссоры и разногласия. Пышное цветение герани, по примете, предвещает семейные конфликты.
- Неприятности для владельцев дома. Сорвать герань в чужом доме - к ссорам и недоразумениям.
- Источник негатива. Некоторые верят, что резкий запах герани может вызывать раздражение, напряжение и даже провоцировать ссоры между домочадцами.
Приметы и суеверия - это лишь часть народной культуры. Не стоит слепо верить в них, ведь каждый сам творец своей судьбы. Ухаживайте за геранью с любовью, и она обязательно станет украшением вашего дома и источником позитивной энергии.