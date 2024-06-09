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В Сыктывкаре мотоциклист уходил от столкновения с "УАЗом" и попал в кювет

В Сыктывкаре мотоциклист уходил от столкновения с "УАЗом" и попал в кюветФото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре байкер улетел в кювет. Мужчина уходил от столкновения с “УАЗом”. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

8 июня 2024 года около 16:55 на Трактовой улице посёлка Краснозатонский произошло ДТП. Водитель “УАЗ” 1974 года рождения ехал со стороны улицы Белинского в направление Клубного переулка. Во время перестроения перед перекрёстком с улицей Судостроительной мужчина не уступил дорогу мотоциклисту. Kawasaki двигался справа от отечественного авто. Избегая аварии, байкер съехал с дороги.

Водитель “Кавасаки” 1985 года рождения получил вывих плеча правой руки. Также у него под вопросом перелом. Мужчину увезли в больницу. Управлявший “буханкой” сыктывкарец имеет стаж вождения с 1994 года.

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