Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые стойкие пятна
- 16:45 9 июня
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- Екатерина Незлоба
После проведения обширного анализа стиральных порошков, Роскачество выявило пять лучших продуктов, способных эффективно справляться даже с такими сложными загрязнениями, как пятна от жира и крови. В исследовании были оценены известные бренды, и в итоге эксперты определили лидеров.
Во главе списка оказался порошок Burti COLOR с результатом в 5,48 баллов. Он превосходно удаляет загрязнения ипомогает сохранить яркость цветных тканей.
Следом идет Аист Колор, который набрал 5,4 балла. Пользователи высоко оценивают его за эффективность и безопасность при стирке цветного белья.
На третьем месте расположился Reflect с оценкой 4,95 балла, известный своей способностью бороться с разнообразными пятнами.
Ecover, получивший 4,818 балла, замечателен своим экологичным составом и деликатным воздействием на ткани.
Замыкает пятерку лучших Frosch с оценкой 4,741 балла, который также ориентирован наэкологичность и подходит длячувствительной кожи.
Эти порошки были отмечены как наиболее эффективные и безопасные, обеспечивая не только чистоту белья, но и заботу о тканях.