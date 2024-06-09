Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 1 июля

Пенсионерам было объявлено о значительном изменении, вступающем в силу после достижения ими возраста 70 лет.

По новому положению, лица преклонного возраста могут рассчитывать на новую льготу, но получение ее сверх установленного лимита будет категорически запрещено. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.