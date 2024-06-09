Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 1 июля
- 13:15 9 июня
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- Екатерина Незлоба
Пенсионерам было объявлено о значительном изменении, вступающем в силу после достижения ими возраста 70 лет.
По новому положению, лица преклонного возраста могут рассчитывать на новую льготу, но получение ее сверх установленного лимита будет категорически запрещено. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
По ее словам, приятным сюрпризом для тех, кто достиг высокого возраста, станет увеличение фиксированной выплаты к пенсии вдвое. Государство последовательно оказывает поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто приближается к восьмидесяти или даже девяностым годам. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии.
Однако, приятные льготы от властей начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста функционируют программы, которые помогают оплачивать коммунальные услуги, такие как капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионеры могут оплачивать только половину стоимости таких услуг, а с 80 лет скидка увеличивается до 100%.
Тем не менее, получить льготу можно лишь при определенных условиях. Как отмечает Киреева, чаще всего помощь предоставляется одиноким пенсионерам, не имеющим источника дохода, или семьям, в которых такие люди преобладают. Льгота начисляется исходя из определенного стандарта по площади жилья.
В Москве, например, этот стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Таким образом, если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, а за остальное придется доплатить. Изменение этих правил остается за пределами компетенции чиновников.