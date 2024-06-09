Соцфонд решил в июне выдать россиянам по 10 000 рублей. Названа дата прихода денег на карту

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1 июля 2024 года миллионы россиян получат единую выплату от Социального фонда России (СФР), сообщает издание "Primpress". По словам эксперта по финансам Валерия Попова, единая выплата объединит пять различных мер поддержки:

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет: семьи, чей доход не превышает установленного минимума, а имущество соответствует определенным критериям, получат выплату на каждого ребенка.

семьи, чей доход не превышает установленного минимума, а имущество соответствует определенным критериям, получат выплату на каждого ребенка. Выплаты беременным женщинам: женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности, также получат единую выплату. Сумма выплаты может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране ожидается выплата в размере 10 000 рублей.

Деньги будут зачислены на банковские счета россиян 3 июня, в понедельник. Рекомендуется следить за балансом своего счета, так как зачисление может произойти в любое время в течение дня.

Кто получит выплату:

Семьи с детьми до 17 лет, чей доход не превышает прожиточного минимума.

Беременные женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.

Как получить выплату:

Единое пособие для семей с детьми: подать заявление на портале Госуслуг или в отделении СФР.

подать заявление на портале Госуслуг или в отделении СФР. Выплаты беременным женщинам: встать на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.

Важно: для получения выплаты необходимо соответствовать всем установленным критериям.