Эти привычки в постели указывают на низкий интеллект

Вы когда-нибудь задумывались, что ваши привычки в постели могут говорить о вашем интеллекте? Недавние исследования показали, что некоторые из наших ночных ритуалов могут быть связаны с уровнем умственных способностей, пишет progorod76.ru. В этой статье мы рассмотрим одну из таких привычек, которая может указывать на низкий интеллект. Готовы узнать правду?

Привычка засыпать с включенным телевизором

Многие из нас любят засыпать под звуки телевизора. Кажется, что это помогает расслабиться и быстрее погрузиться в сон. Однако ученые утверждают, что эта привычка может быть признаком низкого интеллекта. Исследования показали, что люди, которые засыпают с включенным телевизором, имеют более низкий уровень когнитивных способностей. Это связано с тем, что свет и звук от телевизора мешают полноценному отдыху мозга, что в свою очередь влияет на умственные способности.