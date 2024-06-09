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За сутки в Коми пожары были в Ухте и Корткеросском районе

За сутки в Коми пожары были в Ухте и Корткеросском районеФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели две бани и беседка. Причиной пожаров стала неверная эксплуатация печей. Об этом сообщает МЧС региона.

8 июня в Республике было два пожара. Первый произошёл в Корткеросском районе. Возгорание произошло в бане СНТ “Ельник-2”. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали горение площадью 36 квадратных метров. Причиной возникновения огня стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи.

По этой же причине загорелась баня с беседкой в СНТ “Транспортник” города Ухты. Пять человек самостоятельно эвакуировались на момент прибытия спасателей. 15 огнеборцев и 5 единиц техники потушили огонь на площади в 33 квадратных метра. Никто не пострадал.

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