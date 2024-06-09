За сутки в Коми пожары были в Ухте и Корткеросском районе

В Коми за сутки горели две бани и беседка. Причиной пожаров стала неверная эксплуатация печей. Об этом сообщает МЧС региона.

8 июня в Республике было два пожара. Первый произошёл в Корткеросском районе. Возгорание произошло в бане СНТ “Ельник-2”. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали горение площадью 36 квадратных метров. Причиной возникновения огня стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи.