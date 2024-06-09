Сыктывкарка сломала позвонок в салоне автобуса

За сутки в Сыктывкаре произошло два ДТП с пострадавшими. Одно из них случилось в автобусе и привело к серьёзной травме у пенсионерки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

8 июня 2024 года около 09:40 в сыктывкарском автобусе произошёл несчастный случай. Общественный транспорт 15 маршрута двигался по улице Морозова. Водитель ПАЗа 1981 года рождения в районе 149 дома допустил в салоне падение пассажирки.