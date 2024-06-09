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Сыктывкарка сломала позвонок в салоне автобуса

Сыктывкарка сломала позвонок в салоне автобусаФото УГИБДД по Коми

За сутки в Сыктывкаре произошло два ДТП с пострадавшими. Одно из них случилось в автобусе и привело к серьёзной травме у пенсионерки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

8 июня 2024 года около 09:40 в сыктывкарском автобусе произошёл несчастный случай. Общественный транспорт 15 маршрута двигался по улице Морозова. Водитель ПАЗа 1981 года рождения в районе 149 дома допустил в салоне падение пассажирки.

Сыктывкарка 1958 года рождения получила в результате падения перелом позвонка грудного отдела. Её не госпитализировали. Водитель автобуса за рулём с 2002 года.

Всего 8 июня произошло 3 ДТП с пострадавшими. Два из них произошли в столице Коми, а одно в Печоре. Также в этот день случилось 15 аварий с материальным ущербом.

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