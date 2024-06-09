Смородина будет величиной с монету: просто закопайте под кустом этот овощ — огромный урожай

Черная смородина является одной из самых популярных садово-дачных культур. И есть, за что ее ценить — ароматные ягоды хороши как в свежем виде, так и в качестве варенья и морса. Выращивать смородину довольно просто, культура она неприхотливая, однако, для повышения урожайности, сахаристости и размера ягод можно использовать ряд хитростей, пишет портал hibiny.ru.



Агроном ТСХА Ксения Давыдова поделилась секретами, как добиться крупных и сладких ягод без особого труда. Вся тайна кроется в своевременных подкормках. При этом можно не использовать химические удобрения, а обратить внимание на подручные. Например, на обычный картофель. Подкормки проводят в апреле и в конце сентября.



Возьмите старые клубни (может подойти и просто кожура), порежьте их на небольшие куски и залейте кипятком. Пропорции просты: на 1/3 стандартного ведра клубней нужно 8 литров воды.



Через 6−7 часов нужно измельчить клубни в кашицу и внести массу под кусты. Для этого по периметру нужно выкопать бороздки глубиной до 20 сантиметров и заделать в них картофель. Все дело в том, что картофельные клубни являются прекрасным источником крахмала, аскорбиновой кислоты, глюкозы и минеральных веществ. Все эти элементы в тандеме помогут добиться богатого и вкусного урожая.