На День России сыктывкарцев ждут фестивали, интерактивные площадки и выставки
- 09:00 9 июня
- 6+
- Анастасия Амелькина
В День России в Сыктывкаре пройдут выставки, торговые и интерактивные площадки. Об этом сообщает администрация Главы Коми.
12 июня в Сыктывкаре пройдут различные мероприятия, посвящённые Дню России. С 11 до 17 часов жители и гости столицы Коми смогут посетить выставку семейной пары “Встречная работа” в галерее “Пейзажи Севера”, которая находится по адресу Коммунистическая,34.
Также на Театральной площади пройдёт выставка специализированной техники предприятий: “Жилкомсервиса”, “Россетей”, “Дорожного хозяйства”, “Сыктывкарского водоканала”, “Авторесурса” и Коми филиала “Т плюс”. На улице Кирова и в парке имени С.М. Кирова будут размещены торговые площадки с выпечкой, шашлыками и игрушками. Там же с 12 до 16 будет функционировать интерактивная площадка “По пути МЧС”. А в 12:00 семейный фестиваль “Семейная парковка” пройдёт на стоянке “Северного народного банка”.