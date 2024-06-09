На День России сыктывкарцев ждут фестивали, интерактивные площадки и выставки

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В День России в Сыктывкаре пройдут выставки, торговые и интерактивные площадки. Об этом сообщает администрация Главы Коми.

12 июня в Сыктывкаре пройдут различные мероприятия, посвящённые Дню России. С 11 до 17 часов жители и гости столицы Коми смогут посетить выставку семейной пары “Встречная работа” в галерее “Пейзажи Севера”, которая находится по адресу Коммунистическая,34.