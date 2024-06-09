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На День России сыктывкарцев ждут фестивали, интерактивные площадки и выставки

На День России сыктывкарцев ждут фестивали, интерактивные площадки и выставкиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В День России в Сыктывкаре пройдут выставки, торговые и интерактивные площадки. Об этом сообщает администрация Главы Коми.

12 июня в Сыктывкаре пройдут различные мероприятия, посвящённые Дню России. С 11 до 17 часов жители и гости столицы Коми смогут посетить выставку семейной пары “Встречная работа” в галерее “Пейзажи Севера”, которая находится по адресу Коммунистическая,34.

Также на Театральной площади пройдёт выставка специализированной техники предприятий: “Жилкомсервиса”, “Россетей”, “Дорожного хозяйства”, “Сыктывкарского водоканала”, “Авторесурса” и Коми филиала “Т плюс”. На улице Кирова и в парке имени С.М. Кирова будут размещены торговые площадки с выпечкой, шашлыками и игрушками. Там же с 12 до 16 будет функционировать интерактивная площадка “По пути МЧС”. А в 12:00 семейный фестиваль “Семейная парковка” пройдёт на стоянке “Северного народного банка”.

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