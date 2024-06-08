Россиян ждет величайшая денежная реформа за десятилетия: уже совсем скоро

Цифровой рубль: реальность уже сегодня Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, дополняющая наличные и безналичные деньги. О его создании и возможностях говорят уже давно, но сейчас проект перешел из теоретической плоскости в практическую, пишет news102.ru.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о прогрессе в пилотном проекте цифрового рубля. На данный момент в тестировании новой валюты участвуют:

12 банков: крупнейшие кредитные организации страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.

крупнейшие кредитные организации страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. 600 граждан: обычные люди, которые хотят попробовать новую форму оплаты.

обычные люди, которые хотят попробовать новую форму оплаты. 30 предприятий: компании из различных сфер бизнеса, готовые принимать оплату цифровыми рублями.

Что можно делать с цифровым рублем?

В рамках пилота проводятся различные операции:

Открытие и пополнение кошельков: граждане могут открыть цифровой кошелек в одном из участвующих банков и пополнять его с помощью обычных денег.

граждане могут открыть цифровой кошелек в одном из участвующих банков и пополнять его с помощью обычных денег. Переводы между людьми: переводы между владельцами цифровых кошельков будут осуществляться мгновенно и без комиссий.

переводы между владельцами цифровых кошельков будут осуществляться мгновенно и без комиссий. Оплата товаров и услуг: с помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки в магазинах, кафе, ресторанах и других местах.

с помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки в магазинах, кафе, ресторанах и других местах. Использование смарт-контрактов: цифровой рубль позволит использовать смарт-контракты – самоисполняющиеся соглашения, которые могут применяться для различных целей, например, для оплаты аренды или выполнения других обязательств.

Все операции с цифровым рублем проходят под контролем Банка России. Это означает, что все транзакции будут безопасными и прозрачными.

Когда цифровой рубль станет доступен всем?

Планируется, что к 2025 году цифровой рубль станет частью повседневной жизни.

Какие преимущества дает цифровой рубль?

Для граждан:

Удобство: платежи и переводы будут осуществляться мгновенно и без комиссий.

платежи и переводы будут осуществляться мгновенно и без комиссий. Безопасность: все операции будут защищены передовыми технологиями.

все операции будут защищены передовыми технологиями. Прозрачность: все транзакции будут доступны для отслеживания.

Для бизнеса:

Новые инструменты для развития: компании смогут использовать цифровой рубль для создания новых продуктов и услуг.

компании смогут использовать цифровой рубль для создания новых продуктов и услуг. Снижение издержек: прием оплаты цифровыми рублями может быть дешевле, чем прием оплаты наличными или банковскими картами.

Для государства:

Повышение эффективности контроля за финансовыми потоками: цифровой рубль позволит государству более эффективно контролировать движение денег в экономике.